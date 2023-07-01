Спешил в Севастополь: мотоциклист разбился насмерть в ДТП по дороге из Ялты

Вечером 30 июня произошло смертельное ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, в районе горы Кошка.

Водитель мотоцикла Suzuki, 1996 года рождения, двигаясь в направлении Севастополя на правом закруглении дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Arkana.

Водитель мотоцикла получил травмы не совместимые с жизнью.

Пассажирки мотоцикла и Renault получили травмы и доставлены в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ольга Сурикова