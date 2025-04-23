В Севастополе подростка сбили на пешеходном переходе

Сегодня, 22 апреля, в 08:09 на проспекте Генерала Острякова, напротив дома № 192г, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. По данным Госавтоинспекции, 43-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 16-летнего подростка, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате аварии подросток получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Водитель направлен на медицинское освидетельствование. Полиция проводит проверку по факту ДТП, расследование ведет следователь территориального отдела.

Напомним, месяц назад в районе остановки «Омега» сбили девочку, которая решила перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Видео: пресс-служба полиции Севастополя

Дмитрий Островский

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