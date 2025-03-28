В Севастополе сбили девочку-подростка

В районе остановки «Омега» сбили девочку, которая решила перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 14:20 напротив дома № 67 по проспекту Героев Сталинграда, 21-летний водитель автомобиля Toyota на регулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

В результате ДТП она получила телесные повреждения и доставлена в больницу.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя