Севприроднадзор собирается наполнить водой озеро Климента в Инкермане

Севприроднадзор постоянно следит за уровнем воды как в стратегических водоемах региона, так и в Инкерманском и Балаклавском карьерах, которые использовались городом в засушливый период.

Вопрос, будут ли наполняться эти водоемы водой, подняла в ходе пленарного заседания Заксобрания Екатерина Бубнова. Как известно, в 2020 году в виду отсутствия осадков Чернореченское водохранилище крайне обмелело, и тогда власти города приняли решение начать подавать воду из Инкерманского карьера и озера на горе Гасфорта. И уже на следующий год озеро на месте выработанного карьера в Инкермане оказалось в удручающем, практически осушенном состоянии.

«Мы делаем еженедельную сводку об уровнях воды в этих водоемах. В настоящее время обсуждается вопрос о пополнении водой Инкерманского карьера. Мы такую работу планируем», — ответила начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Так называемое озеро Святого Климента образовалось в Инкерманском карьере, когда в XX веке при взрывных работах был вскрыт водоносный горизонт питающий родник. По преданию родник изначально на этом месте появился благодаря молитвам священномученика Климента, папы Римского, отбывавшего каторгу в Инкерманских каменоломнях.

Рядом с озером расположен Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь. Глубина озера 12 метров, до осушения здесь водились карась, окунь, щука, карп.

В декабре 2020 года, во время многолетней засухи, вместе с озером Гасфорта и озером в Кадыковском карьере озеро Святого Климента стало использоваться в качестве резервного источника для водоснабжения Севастополя. Были проложены водоводы. Отбор воды из озера составлял 5-6 тыс. м³ в сутки. Возможный объём оценивался в 1 млн. м³. Использование озер, расположенных в карьерах позволило не вводить графики подачи воды в Севастополе и накопить запасы в Чернореченском водохранилище на летний период. Первым, в январе 2021 года, был прекращен отбор воды из озера Святого Климента. Было забрано 132 тыс. м³. Построенный водовод демонтировали, на восстановление уровня воды потребуется около двух лет

Примечательно, что озеро фактически единственный водоем, в котором могут купаться и рядом с которым отдыхают инкерманцы. Его осушение вызвало крайне негативную реакцию местных жителей.

Ольга Сурикова

Фото: virtual-sevastopol.ru