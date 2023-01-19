Севастополь стремится стать регбийной столицей Юга России

Севастопольская городская федерация регби в прошлом году была признана одной из бурно бурно развивающийся в России и одно из лучших федераций в Севастополе.

Корреспондент «Севкора» пообщался с руководителем федерации Наталией Самойленко, чтобы узнать как обстоят дела в севастопольском регби.

Наша федерация регби второй год подряд занимает второе место в России в номинации «Лидеры развития». Расскажите о своем развитии за эти последние два года?

Да, Севастопольская городская федерация регби второй год признается одной из лучших федераций нашей страны по версии Федерации регби России. В этом году мы вошли в пятерку лучших, например, на уровне с Москвой и Республикой Татарстан.

Я бы отметила, что основой успеха стал, выбранный нами вектор на развитие регби на всех уровнях становления спортсменов. Теперь регби преподаётся в школах и ВУЗах, создано отделение в спортивной школе, а также функционирует регбийный клуб «Чайка».

Отдельно подчеркну, что для школьников и студентов сформированы регулярные соревновательные сезоны и лиги. Ребята с детства привыкают к настоящей спортивной жизни и органично переходят с уровня на уровень от школы и ВУЗа к регбийному клубу.

Регби развивается далеко не во всех регионах нашей страны. Как вы думаете, почему у нас в Севастополе этот вид спорта получил такую популярность?

Регби – прекрасный игровой вид спорта. И он всегда был в нашем городе, еще с советских времен. Я бы сказала, что какое-то время он просто выпал из поля зрения севастопольцев.

Секрет успеха регби в том, что это просто активный, интересный, командный вид спорта, в котором место найдется каждому.

Тем не менее, сейчас мы наладили кроме спортивной составляющей еще и работу по популяризации. Наши специалисты приходят в учебные заведения, рассказывают про регби, показывают основные элементы. Также благодаря журналистскому сообществу все наши мероприятия активно освещаются.

Федерация проводит подготовку учителей физкультуры, снабжает инвентарем, ищет сильных тренеров и приглашает их на работу в город.

У севастопольских регбистов теперь есть свое регбийное поле на СОК 200-летия города. Как оцениваете его качество и имеет ли значение поле в развитии регби?

Безусловно стадион – это точка роста для нашего вида спорта. Самое важное, что он выполнен именно, как регбийное поле.

Отмечу, что покрытие прекрасное и мы не раз могли в этом убедиться. В прошлом году мы провели на нем несколько соревнований разного уровня. Теперь Севастополь может принять даже соревнования международного уровня.

Наличие такого стадиона вдохновило всех регбистов города, его наличие говорит о том, что в городе есть и будет регби, и ему уделяется достойное внимание.

Играют ли в регби севастопольские школьники, и какие возможности у них для этого есть? С какого возраста можно играть в регби?

Мы активно развиваем школьное направление. Для этого у нас создана Регбийная школьная лига, которая объединяет уже 14 школ Севастополя. Ребятам занимаются бесконтактным видом нашего спорта – тэг-регби, что позволяет почти полностью избежать травмирования.

В связи с этим школьники могут приобщаться к регби с самого раннего возраста, но мы рекомендует начинать в возрасте от 9 лет.

Ребята тренируются, как на уроках, так и во внеурочное время на базе своих учебных заведений. В течение года мы проводим несколько общегородских соревнований – туров нашей лиги. В мае лучшая школьная команда Севастополя едет на всероссийские соревнования.

Крымский футбол, к сожалению, пока не вышел на всероссийский уровень из-за санкций. А как с севастопольским регби – наши спортсмены участвуют в российских соревнованиях?

Да, как правило севастопольским спортсменам очень рады на всероссийских соревнованиях, поскольку раньше городские команды не часто посещали их.

Нас тепло встречают и пока никаких проблем не было.

Наши команды как женские, мужские, так и детские с каждым годом улучшают свои показатели, участвую во всероссийских соревнованиях.

Губернатор Михаил Развожаев однажды высказал пожелание, чтобы Севастополь через несколько лет стал регбийной столицей России. Как думаете, возможно ли это и что для этого нужно сделать?

Безусловно мы стремимся стать одним из центров развития регби в нашей стране. Конечно, для того, чтобы стать регбийной столицей России нам предстоит проделать большую работу, но в долгосрочной перспективе это реальная цель и мы настроены сделать все для ее реализации.

При настойчивой работе федерации, поддержке городских властей, местного бизнеса и Федерации регби России все станет возможным!