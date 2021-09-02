В Севастополе подготовили почву для решения проблем с «украинским» наследием

Еще три дома скоро примут новых жильцов

В Севастополе подготовили проект решения, который позволит урегулировать документы и ускорит ввод в эксплуатацию «проблемных» домов, построенных еще при Украине. Такое решение принято на заседании правительства.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов доложил, что в ближайшее время, благодаря урегулированию проблем с документацией, будет сдано еще три многоквартирных дома, с «украинским» наследием.

Правительство Севастополя на заседании внесло изменения в документы, регламентирующие процедуру приемки объектов, строительство которых началось при Украине. Сейчас в городе насчитывается 21 такой дом с более тремя тысячами квартир. Новые правила будут действовать до 1 января 2023 года.

«Принятие данного постановления позволит вести в эксплуатацию объекты капитального строительства, строительство которых начато при Украине, без ущерба для граждан, и в дальнейшем позволит беспрепятственно вести градостроительную деятельность в Севастополе в соответствии с российским законодательством», — подчеркнул Жукалов.

Напомним, в Севастополе работает комиссия, которая разбирается с украинским строительным наследием.

Ольга Сурикова