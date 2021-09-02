Государственные стройки в Севастополе подорожают на 30%

Это касается как ФЦП, так и других строек

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято постановление, позволяющее увеличить на 30% стоимость строительных работ по ранее заключенным государственным контрактам, в которых местные власти выступают заказчиками.

По словам директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова, соответствующее решение было принято Правительством Российской Федерации 9 августа. Необходимость его принятия вызвано ситуацией на рынке строительных материалов.

«В связи с удорожанием строительных материалов государственным заказчикам разрешается этим постановлением принять решение об увеличение цены действующих государственный контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года», — рассказал Гапицонов.

Принятым постановлением правительства Севастополя устанавливается следующий алгоритм: сначала перерасчет стоимости строительства производится подрядчиком, выполняющим строительно-монтажные работы, в соответствии с методикой, доведенной Минстроем, далее данный сметный расчет подтверждается государственной экспертизой, после чего отдельным постановлением правительства Севастополя по каждому пересчитанному государственному контракту принимается решение о дальнейшей возможности госзаказчикам увеличить цену государственного контракта до 30%.

Гапицонов отметил, что процесс пересчета стоимости строительства объектов уже идет.

Напомним, согласно данным аналитических агентств стоимость квадратного метра жилья на рынке недвижимости в Севастополе за первую половину 2021 года выросла на 20 %. Также в СМИ города публиковалась информация, что к концу августа рост цены на недвижимость превысил 37%

Дмитрий Островский