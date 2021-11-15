В Крыму завершили расследование по делу о падении школьницы с параплана

Девочка ходить не может до сих пор

В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении владельца параплана, услуги которого привели к травмам 16-летней школьницы.

К ответственности привлекли жителя Ялты. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Установлено, девушка из Алтайского края 17 июля заплатила 8 тысяч рублей за полет в тандеме со склона плато горы Ай-Петри. В результате владелец параплана и школьница получили тяжелые травмы. В настоящее время самостоятельно передвигаться они не могут, проходят длительную реабилитацию.

При этом мужчина не был оформлен как фирма или ИП, не имел медкнижки, лицензии на оказание данных услуг, параплан не имел сертификата или иного документа, подтверждающего его исправность и его пригодность к использованию.

«Житель Ялты не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлегкого воздушного судна, не получил сведения о наличии безопасных для полета погодных условий», — добавили в Следкоме.