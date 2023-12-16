Севастопольская «Голландия» отметила 72-летие

Бывшее Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище отметил 72-летие со дня основания.

Училище было создано в 1951 году приказом Военно-Морского Министра СССР адмирала флота Николая Кузнецова от 15 декабря 1951 года.

Первым начальником училища в апреле 1952 года был назначен инженер-контр-адмирал Михаил Королёв. К началу первого учебного года — 1 октября 1952 года — было создано два факультета.

Выпуск первого отряда офицеров-инженеров состоялся в июне 1956 года. В том же году училищу было разрешено открыть адъюнктуру.

Строительство главного здания учебного корпуса было завершено в 1960 году. Архитектурный ансамбль включает пять четырёхэтажных зданий, соединенных колоннадами с внутренними оранжерейными двориками. По размерам и объёму внутренних помещений учебный корпус является одним из крупнейших зданий (полный объём внутренних помещений — более 200 000 кубических метров) Севастополя.

Училище являлось основным центром подготовки офицерских инженерных кадров для океанского атомного флота. Учебное заведение обладало сильнейшим профессорско-преподавательским составом. Материально-техническая база подготовки корабельных инженеров-энергетиков для атомного флота СССР включала собственный исследовательский реактор ИР-100, натурный бортовой комплекс ядерной энергетической установки подводной лодки 2-го поколения, полномасштабные тренажеры, исследовательские тепло-гидродинамические стенды, мощный вычислительный центр.

В училище велись научные исследования актуальных проблем корабельной ядерной энергетики, гидравлики, теплофизики на кафедрах и в научно-исследовательских лабораториях. Проводились научно-технические конференции, выездные сессии АН СССР по теплофизическим и гидродинамическим аспектам проблемы безопасности корабельных ядерных энергетических установок, заседания Научного совета АН по гидрофизике океана. С 1965 года в училище выходил «Сборник трудов СВВМИУ».

В 1976 году в училище открыт мемориальный знак в честь советских ученых и моряков-черноморцев, решивших в годы Великой Отечественной войны проблему размагничивания кораблей.В 1980 году Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, возглавляемое вице-адмиралом А. А. Саркисовым, было признано лучшим высшим учебным заведением ВМФ СССР.

В 1985 году в училище был переведён химический факультет Каспийского высшего военно-морского Краснознаменного училища имени С. М. Кирова.

За 40 лет из его стен было выпущено более 11 000 офицеров-инженеров; многие из выпускников были награждены правительственными наградами, удостоены государственных премий. Выпускники Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища на службе в ВМФ участвовали в ликвидации последствий аварий на атомных подводных лодках. Более двух десятков выпускников удостоены адмиральских званий.

Фото: Елена Голос