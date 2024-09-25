Рыбная отрасль Севастополя получит более 174 млн рублей из госбюджета

Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин подписал распоряжение о выделении почти четверти миллиарда рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Чёрном и Азовском морях.

Из этой суммы для помощи рыбохозяйственному комплексу в Севастополе будет выделено больше 174 млн, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что в последнее время рыбный промысел ведется с ограничениями по понятным причинам. Поэтому правительство России приняло решение о выделении федеральной меры поддержки нашим рыбакам.

С помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления (страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию). Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объёма продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведённой в рыбохозяйстве за предыдущие три года. Это позволит рыбохозяйственным организациям снизить издержки, а самое главное — сохранить штат сотрудников и, соответственно, сохранить стабильность отрасли.

Сейчас готовится к подписанию соглашения о субсидии с Росрыболовством. После этого на заседании правительства Севастополя будет принят порядок и начнется начисление поддержки севастопольским рыбакам.

Ольга Сурикова

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