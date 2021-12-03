Погода в Севастополе на выходных

В Крыму штормовое предупреждение

Сегодня в Севастополе, 3 декабря, переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +15…+17°.

В субботу, 4 декабря, облачно и дождь.

Ветер южный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +13…+15°.

В воскресенье также ожидается дождь и ночью, и днем.

Ветер ночью северо-восточный, днем южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.

При этом Крымское управление МЧС предупреждает об ухудшении погоды и штормовом ветре в регионе.

Ветер с порывами до 25 метров в секунду и дожди ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Крыму ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с. 4 декабря дожди, местами сильные – 10-20 мм», – говорится в сообщении.