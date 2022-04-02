В Севастополе планируется ввести мораторий на повышение платы за коммунальные услуги

Сократить расходы граждан

В Законодательном собрании на комитете по городскому хозяйству был рассмотрен законопроект о моратории на повышение платы за коммунальные услуги.

В ходе заседания комитета отмечалось, что в Государственную Думу внесен аналогичный проект федерального закона, который должен действовать в период распространения коронавирусной инфекции.

Глава комитета закса по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов подчеркнул, что в кризис, вызванный пандемией коронавируса, резко сократились реальные доходы россиян.

«Падение доходов вызывается безработицей, которая выросла до максимума за последние восемь лет. У тех же, кто сохранил работу, снижается заработная плата в результате сокращения времени работы, а также вынужденного простоя, который часто не оплачивается работодателями. Крайне негативно на уровень жизни россиян влияет ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги с сохранением максимальной доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 22%», — пояснил он необходимость принятия данного закона, добавив, что повышение счетов за коммуналку становится для граждан дополнительными издержками.

Севастопольские депутаты уверены, что мораторий позволит частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан.

Установить его планируется с 1 июля по 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба закса.

Напомним, в Севастополе со второго полугодия 2022 года должны повыситься тарифы на ЖКХ на 6,2%.

Ольга Сурикова