Севастополе получил статус города с благоприятной городской средой

Получил впервые

Минстрой РФ опубликовал индекс качества городов по результатам 2021 года. Севастополь впервые получил статус города с благоприятной городской средой и набрал 186 баллов, сообщает пресс-служба правительства.

Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, за 2021 год число городов с благоприятной средой стало на 30% больше. Их количество увеличилось на 115 и достигло 490. Теперь в России доля таких городов составляет 44%.

Хуснуллин подчеркнул, что планируется к 2024 году увеличить это количество до до 60%, к 2030 году – до 80%».

Индекс качества городской среды рассчитывается исходя из 36 индикаторов, среди которых жилье и прилегающие пространства, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, улично-дорожная сеть, общегородское пространство, безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов отметил, что в Севастополе проводится комплексное благоустройство городской среды – это одна из основных задач, которую ставит нам губернатор

По итогам 2021 года лишь шесть субъектов Российской Федерации достигли значения показателя «Доля городов с благоприятной городской средой» в размере 100%: город Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Республика Алтай, город Москва, город Санкт-Петербург.

Напомним, Севастополь занял 25 строчку в рейтинге регионов России по качеству жизни по итогам 2021 года, потеряв 6 позиций по сравнению с 2020 годом

Ольга Сурикова