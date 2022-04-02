В Севастополе стал вопрос о сносе 70 НТО на пляжах города

Депутаты пытаются не допустить этого

В Заксобрании Севастополя на заседании комитета по городскому хозяйству и комитета по экономике были рассмотрены проблемные вопросы благоустройства и содержания пляжей города. Участие в обсуждении принял и глава закса Владимир Немцев, а также руководители департаментов правительства, уполномоченный по защите прав предпринимателей Севастополя, представители операторов городских пляжей.

В адрес депутата Андрея Куринова поступило обращение от операторов пляжей по поводу критической ситуации, связанной с оплатой за размещение нестационарных торговых объектов на пляжах и требованием прокуратуры о сносе ряда НТО.

«В свое время прошел конкурс по выбору операторов пляжей, была утверждена эскизная схема размещения торговых объектов на пляжных территориях. Позже были заключены дополнительные соглашения по размещению новых НТО. Но прокуратура Севастополя опротестовала эти размещения и призвала власти привести все в соответствие с изначальной схемой. Согласно предписанию прокуратуры, нужно убрать несколько десятков НТО», — пояснил суть проблемы глава местного парламента Владимир Немцев.

Оказалось, что речь идет о 70 НТО, размещенных на пляжах. Только на пляже «Омега» в соответствии с требованием прокуратуры подлежит сносу 38 НТО, сообщает пресс-служба закса.

При этом Немцев подчеркнул, что сейчас нельзя усугубить экономическую ситуацию и лишить людей рабочих мест, к тому же во время курортного сезона отдыхающих должны встречать благоустроенные пляжи с достаточным количеством обслуживающего персонала.

Во время обсуждения поступили предложения о том, что необходимо утверждать новую или вносить изменения в существующую эскизную схему размещения НТО, после чего заключать дополнительные соглашения с операторами пляжей. Но, поскольку этот процесс может занять несколько месяцев, необходимо создать дорожную карту по решению данного вопроса.

Участники заседания сошлись во мнении, что нельзя сносить такое количество НТО.

«Это не только лишит людей заработка, но и блокирует работу операторов пляжей. Они не смогут вкладывать средства в развитие территорий, оплачивать труд спасателей и уборщиков. При этом, безусловно, существующую правовую коллизию надо устранить», — отметил глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

По итогам обсуждения было принято решение провести совещание с участием представителей законодательной, исполнительной властей и прокуратуры Севастополя. Планируется изменить состава и схемы работы комиссии по размещению НТО.

Ольга Сурикова