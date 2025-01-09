Пьяный прохожий украл электросамокат с парковки супермаркета

32-летний сотрудник службы безопасности супермаркета оставил свой электросамокат стоимостью 30 тысяч рублей на парковке возле магазина. Этим решил воспользоваться пьяный прохожий.

68-летний вор не понял как пользоваться электросамокатом и укатил его домой. Не обнаружив свой транспорт, владелец обратился в полицию.

Похитителя нашли и вернули владельцу похищенный электросамокат. Воровство мужчина объяснил хорошим настроением и алкогольным опьянением. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.