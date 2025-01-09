Лифты в обновленном подземном переходе у остановки «Памятник Матросу Кошке» должны заработать в январе

Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что наконец-то люди перестали жаловаться на намокание стен в переходе.

На что и.о.вице-губернатора Павел Иено доложил, что была выполнена дополнительная гидроизоляция объекта, «намоканий нет, но мониторим в любом случае ситуацию».

Сейчас проводятся конкурсные процедуры по обслуживанию лифтов в подземном переходе.

«Сейчас мы предъявляем лифты Ростехнадзору и проводим конкурсные процедуры по выбору организации, которые имеют соответствующую лицензию по обслуживанию лифтов. В течение января месяца мы это выполним», — добавил Иено.

Он заверил губернатора, что в конце января лифты будут работать в полном объеме на объекте.

Напомним, в конце 2024 года в соцсетях Севастополя появилось фото мокрых стен в недавно отремонтированном пешеходном переходе на остановке «Памятник матросу Кошке».

Весь ремонт по обновлению подземного перехода обошелся в 290 млн рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета sev.tv