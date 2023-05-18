В Севастополе планируется массовое отключение воды

В связи с аварийными работами на сетях водоснабжения значительная часть города останется без воды, предупреждает ГУПС «Водоканал».

В некоторых районах воды не будет вообще, в других она будет подаваться с пониженным давлением. Время отключения — c 22:00 сегодняшнего вечера до 10:00 завтрашнего утра.

Полностью водоснабжение будет прекращено по следующим адресам: проезд Генерала Мельника, ул. Б.Шейна, ул. Владимира Шевалева, ул. Отрадная, ул. Горпищенко 106-142, ул. С 1-Йарадарной по 13-ю, ул. Артиллеристов, проезд Каспийский, ул. Каспийская, ул. Вакуленчука 29-41,53, ул. Танкистов, пр-д. Танкистов, шос. Фиолентовское 1-9, ТСН «Солнышко», ул. Днепровская 77-101,64-88, ТСН «Здоровье», ТСН «Дергачи», р-н ул. Генерала Мельника, р-н Лабораторной балки, ТСН в р-не Максимовой дачи, Красной горки, Делегардовой балки.

С пониженным давлением вода будет подаваться по следующим адресам: ул. Макаренко, ул. Нины Ониловой, ул. Коробкова, пр-д Коробкова, ул. Якова Иванова, гора Матюшенко, ул. Лобанова, ул. Короленко, ул. Николая Саввы, ул. Руднева, ул. Каштановая, пр-д Каштановый, ул. Льва Толстого, ул. Гоголя, ул. Ковпака, ул. Яна Гамарника, ул. Степаненко, ул. Николая Музыки 2-32, 1-41, ул. Супруна, ТСН в районе Шабалина и ул. Молочной, ТСН в районе ул. Каштановой.

Фото: кадр из фильма «12 стульев»