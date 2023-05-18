Парламентарии Юга России обсудили дополнительные меры поддержки участников СВО

В эти дни в столице республики Адыгея Майкопе проходит 38-я конференция Южно-российской парламентской ассоциации.

Один из ключевых вопросов, стоявших на повестке дня – разработка законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей.

Об итогах заседания комитета по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи «Севкору» рассказал вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

«Сегодня на комитете мы обсуждали с коллегами вопросы законодательной поддержки участников СВО. Заксобрание Севастополя в лидерах по разработке и принятию мер, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Мы с коллегами одними из первых в стране приняли закон о мерах поддержки наших бойцов и их родных. В дальнейшем данная законодательная инициатива была поддержана практически всеми регионами. Например, аналогичный законопроект был принят в Крыму. И мы видим, что эта инициатива распространяется и набирает обороты. Это ключевой вопрос, который мы сегодня обсуждали на комитете», — рассказал вице-спикер.

По словам парламентария, также был поднят вопрос защиты авторских прав в случае есть речь идет о советском культурном наследии: «Второй важный вопрос связан с авторскими правами, когда наследники автором пытаются получить прибыль с культурного наследия, созданного еще в Советское время. Хотя по сути оно является достоянием всего российского народа. Этот вопрос нужно решать в законодательной плоскости».

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя