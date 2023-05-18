Крымчанина будут судить за оскорбительный интернет-комментарий в адрес ветерана

В отношении 39-летнего жителя Евпатории возбуждено уголовное дело по обвинению в реабилитации нацизма с публичным оскорблением ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.

Следствие установило, что мужчина на странице литературного интернет-сообщества в социальной сети ВКонтакте увидел публикацию о героическом пути ветерана Великой Отечественной войны с его фото в военной форме. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, со своей страницы оставил уничижительный комментарий под публикацией по мотивам реабилитации нацизма.

Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Крым. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщив следователям, что причиной такого поступка стало его злоупотребление алкогольными напитками. Сейчас он под домашним арестом.

Напомним, в Севастополе оштрафовали местную жительницу за возбуждение в Интернете ненависти и вражды к группе лиц по национальному признаку.