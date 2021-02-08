В Севастополе пересчитали недострои

В городе грядет массовый снос недостроев

После трагедии, которая случилась в Орловке, где под бетонным недостроем погиб подросток, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил в течение месяца навести порядок с недостроями, которые находятся в собственности города.

Губернатор подчеркнул, что инвентаризация завершена, теперь нужно наводить порядок. По городским объектам он дал поручение разобраться в течение месяца, а по частным дал срок в полгода.

«Все, что имеет потенциал к реализации рассмотреть вопрос передачи в муниципалитеты, пусть совместно с бизнесом реализуют эти объекты. Такие запросы от глав муниципалитетов были», – сказал Развожаев.

По итогам инвентаризации выявлено 325 потенциально опасных объектов. Их глава города условно разделил на 3 категории – объекты, право собственности, на которые принадлежит городу – это 43 объекта. Объекты, находящиеся в частной собственности – 7 объектов. Объекты, информация о собственниках которых отсутствует, обладающие признаками бесхозяйного имущества – 256 объектов.

В состав последних входят: объекты незавершенного строительства – 43 объекта, аварийные объекты – 132 объекта, элементы благоустройства (остатки бетонных конструкций, бетонные плиты, блоки) – 17 объектов.

Ещё одна категория – это объекты, по которым уже ведутся проверочные мероприятия. Таких объектов – 19.

«В отношении объектов, находящихся в собственности города, балансодержателями будут в срочном порядке осуществлены мероприятия по установлению ограждения и предотвращению несанкционированного доступа третьих лиц», – сказал вице-губернатор Алексей Парикин, добавив, что департаменту городского хозяйства дано поручение сносить бесхозные аварийные объекты. А в случае наличия собственника провести работу по привлечению их к административной ответственности.

Фото: primechaniya.ru

Ольга Сурикова