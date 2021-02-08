В «Динопарке» остались только сломанные тренажеры и разбитая рампа для экстремалов

Местные жители злятся на вандалов и надеются на ремонт и восстановление испорченного имущества парка

Всего несколько лет прошло с открытия «Динопарка» в бухте Камышовой Гагаринского района Севастополя, а его состояние уже выглядит плачевным. На спортивной площадке не осталось не одного целого тренажера, а дыры в рампе угрожают детям серьезными травмами.

Парк открывали летом 2017 года в спешке при бывшем губернаторе, после того как общественники и местные жители отвоевали полузаброшенную территорию «Парка молодых рыбаков» у застройщика «Консоль». Строительная компания планировала возвести на этом месте многоэтажки, однако борьба активистов возымела успех и единственное место отдыха жителей микрорайона удалось отстоять и спасти.

Парк строили быстро и сдавали, переделывали частями, что сказалось на качестве установленного оборудования, покрытия и элементов благоустройства.

«Динопарк» быстро стал любимым местом отдыха жителей не только рядом стоящих домов, но и сюда погулять с детьми приезжают со всех районов города. Здесь были организованы разные спортивные, детские площадки, велодорожки, дорожки для роллеров и любителей покататься на самокатах, целый комплекс уличных тренажеров и площадка для экстремальных видов спорта.

Так вот, последнюю после открытия парка сразу же переделывали, так как первоначальный вариант был травмоопасным, а некоторые его участки вовсе нельзя было использовать.

И спустя три года этой площадке снова нужен ремонт и замена рампы, ржавых перекладин и обветшалого покрытия. Сейчас она манит только самых экстремальных и ловких любителей острых ощущений. На рампе прямо посредине зияют дыры с торчащими оттуда гвоздями и саморезами, куда в лучшем случае может попасть колесо самоката или роликов и прийти в негодность, а в худшем – рука, нога или лоб ребенка приземлиться неудачно.

Не в лучшем состоянии находится и площадка с тренажерами, которая в любое время года с утра и до поздней ночи была занята тренирующимися местными жителями. Причем, ее очень любили люди пожилого возраста. Здесь всегда можно было встретить бабушку или дедушку в спортивной форме и активно следящими за своим физическим здоровьем.

Но на этих выходных наше издание наблюдало печальную картину: ни одного целого тренажера мы не нашли. У некоторых сломаны или разбиты сиденья, у других уже не функционируют главные механизмы, от третьих тренажеров остались только крепления или можно было только догадываться, какую группу мышц на них можно было бы прокачать.

Даже в дождливую и промозглую февральскую погоду на площадке занималось несколько человек в возрасте, и они горестно вздыхали и жаловались на вандалов, которые переломали в парке и на спортплощадке все, что можно.

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Жители огорчены, что департамент городского хозяйства не обращает внимания на плачевное состояние и парка и не предпринимает мер по восстановлению спортивных тренажеров и площадки для экстремалов в парке.

Фото: Ольга Сурикова

Ольга Сурикова