В Севастополе погиб подросток из-за обвалившейся плиты недостроя

Еще двое в больнице



В Севастополе в воскресенье днем 24 января обрушились бетонные плиты на заброшенном недострое в поселке Орловка Нахимовского района. Пострадали двое подростков, один скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, передает пресс-служба ведомства.

Двое подростков госпитализированы в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте происшествия, сообщили в ведомстве.

По указанию руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего (ч.2 ст. 293 УК РФ).

На месте работало руководство и следователи Нахимовского следственного отдела и следователи-криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из оперативных служб.

Руководитель Следкома Севастополя Владимир Терентьев дал поручение установить все обстоятельства произошедшей трагедии, причины и условия ей способствовавшие, учреждение, в чьем ведении находится данный объект и должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на вверенной территории.

Напомним, в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту падения 12-летнего ребёнка в шахту орудийной башни на 30-й береговой батарее.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю