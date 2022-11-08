В Севастополе перераспределили 21 млн рублей на компенсацию проезда льготников

Правительство Севастополя приняло решение перераспределить средства департамента труда и социальной защиты и выделить Севэлектроавтотрансу 21 млн рублей на компенсацию проезда льготников.

«Мы предлагаем перераспределить на реализацию этого мероприятия в связи с оказанием услуг по перевозке льготных категорий граждан 21,1 млн рублей за счёт внутренних резервов, чтобы сентябрь погасить задолженность полностью», – рассказала директор департамента Елена Сулягина.

Напомним, кондуктор севастопольского троллейбуса отсудил 550 тыс. руб. у ГУП «Севэлектроавторанс им. А.С. Круподерова» за незаконное увольнение.