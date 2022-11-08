При строительстве детского сада произошел обвал грунта на Горпищенко

В Севастополе при строительстве детского сада на улице Горпищенко произошел обвал грунта в метре от жилого дома, говорится в сюжете «Вести. Севастополь».
Причиной ЧП местные жители считают строительные работы. Здесь несколько месяцев назад начал строится детский садик и тогда же появились первые трещины в грунте.
Жительница дома, рядом с которым произошел обвал, предупреждала строителей, что на этом месте была конюшня, ее засыпали и земля теперь рыхлая, может съехать на этом участке.
Сейчас женщина переживает за свой дом, что он тоже может съехать в обрыв.
В свою очередь, в городском департаменте капитального строительства рассказали, по проекту там должна появиться подпорная стена, уже началось строительство цокольной части и армирование. Пока геологи будут выяснять причину обвала, работы ускорят.