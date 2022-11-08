При строительстве детского сада произошел обвал грунта на Горпищенко

В Севастополе при строительстве детского сада на улице Горпищенко произошел обвал грунта в метре от жилого дома, говорится в сюжете «Вести. Севастополь».

Причиной ЧП местные жители считают строительные работы. Здесь несколько месяцев назад начал строится детский садик и тогда же появились первые трещины в грунте.

Жительница дома, рядом с которым произошел обвал, предупреждала строителей, что на этом месте была конюшня, ее засыпали и земля теперь рыхлая, может съехать на этом участке.

Сейчас женщина переживает за свой дом, что он тоже может съехать в обрыв.

В свою очередь, в городском департаменте капитального строительства рассказали, по проекту там должна появиться подпорная стена, уже началось строительство цокольной части и армирование. Пока геологи будут выяснять причину обвала, работы ускорят.

«То ли монолитный фундамент, то ли это будут сваи буронабивные — это будет зависеть от заключения геологов. В любом случае, будет это подпорная стена с обратной засыпкой образовавшегося проема с уплотнением до необходимых показателей», — пояснил журналистам исполняющий обязанности директора департамента капитального строительства Севастополя Игорь Ахмедов. При этом он добавил, что людям не нужно уезжать из дома и пообещал, что за неделю будет уплотнена нижняя часть, чтобы предотвратить дальнейшие оползневые явления.

Ольга Сурикова