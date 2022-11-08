Правительство Севастополя выделит дополнительные деньги на выплаты мобилизованным

Правительство Севастополя на последнем заседании приняло постановление о выделении дополнительных средств на выплаты по 200 тысяч рублей мобилизованным севастопольцам и добровольцам.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что на сегодняшний день 367 мобилизованных севастопольцев уже получили по 200 тысяч рублей. При этом в конце прошлой недели была получена от военкоматов дополнительная информация о зачислении в воинские части мобилизованных. В связи с этим потребовалось дополнительное выделение средств.

«Если раньше мы выделяли деньги из резервного фонда, то теперь источник выплаты становится программным. Распорядителем средств назначен Департамент труда и социальной защиты Правительства Севастополя. Поставил задачу до конца недели выплаты осуществить», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев де-факто сообщил о завершении в городе частичной мобилизации.

Ольга Сурикова