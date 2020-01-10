В Севастополе переподпишут договоры с владельцами НТО

В Севастополе переоформляют договоры на размещение нестационарных торговых объектов. Согласно постановлению правительства, действующие договоры продлили до 2025 года, проведение торгов не требуется.

При этом всех предпринимателей, имевших такие договоры в 2019 году, пригласят в Главное управление потребительского рынка и лицензирования по адресу Партизанская 4А для переподписания договоров на пятилетний срок.

Цена на размещение НТО не изменится, она будет такой же, как в 2019 году.

Для товаропроизводителей будут разыгрываться вне аукционов новые торговые места для сезонной торговли.

С апреля 2020 года начнется проведение аукционов на предоставление новых торговых мест на 5-летний срок для тех, кто хочет заняться предпринимательской деятельностью.

Получить консультацию специалиста можно телефону 550 – 624.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: fishki.net