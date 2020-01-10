В Севастополе долгожители смогут получить по 10 тысяч рублей

Севастопольцы, которым исполнилось 100 и более лет, смогут единовременно получить 10 тысяч рублей.

По словам директора Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания Натальи Авсейковой в прошлом году размер такой помощи составлял 4 600 рублей.

Помощь оказывается в рамках госпрограммы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения».

Чтобы получить пособие, долгожителю либо его законному представителю необходимо обратиться в Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания по ул. Хрусталева, 27. Нужно будет заполнить заявление и к нему приложить копию паспорта и СНИЛС. Деньги долгожитель получит наличными в кассе учреждения.

В прошлом году такую помощь получили 18 севастопольцев.

Денежную выплату можно получить и после дня рождения, вплоть до конца 2020 года.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: karel.aif.ru