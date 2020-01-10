Законодательство защитит заемщиков от больших долгов

С 1 января 2020 года предельный долг по потребительским кредитам (займам) не может превышать размер ссуды более чем в полтора раза. Это касается кредитов и займов на срок до одного года.

Соответствующие поправки внесены в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Правила действуют только для новых договоров.

По словам управляющего отделением Банка России в Севастополе Михаила Бежана изменения в законодательство приняты в интересах заемщиков. В сумму «полтора выданных займа» входят все проценты, комиссии, неустойки и штрафы.

В Севастополе на конец 2019 года действовали 33 участника микрофинансового рынка. За прошлый год они предоставили займов на сумму более 500 млн. рублей.

По материалам пресс-службы Банка России

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