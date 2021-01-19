В Севастополе перекрыли рейд

Катера и паромы приостановили работу

В Севастопольской бухте с вечера 18 января в связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыт рейд. Катера и паром временно приостановили свою работу, сообщает сайт правительства города.

При этом отмечается, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры организовал работу компенсационных автобусов, которые будут следовать по маршрутам «пл.Захарова-пл.Нахимова» и «пл.Нахимова-пл.Захарова».

Департамент транспорта призвал учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, по данным Крымского гидрометцентра, в связи с вторжением арктического холодного воздуха с 18 по 20 января в Крыму ожидается аномально-холодная погода.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова