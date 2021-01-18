В Севастополе рухнуло дерево и повредило две машины

Чудом никто не пострадал из детей

В Севастополе воскресенье выдалось снежное и ветреное. Старое дерево во дворе дома на улице Михайловская, 9, видимо, не выдержало уже таких испытаний погодой и рухнуло на припаркованные автомобили.

О случившемся написали хозяева пострадавших машин

в соцсети группы «Черный список Севастополя». Они подчеркнули, что в свою управляющую компанию ГУПС «Север» они обращались, и там знали об аварийном дереве.

Сейчас людей интересует, кто им возместит ремонт машин.

Также они отметили, что в этом месте часто играет детвора, и чудом никто из них не пострадал: «В тот момент их там было много, они катались на санках с горки!… Дерево было наклонено в сторону дороги и, падая, вскользь зацепило одну машину и легло на другую».

Напомним, в Севастополе на улице Железнякова ямы на дорогах стали напоминать рвы. На днях в одну из них угодил водитель ГАЗели. Машина левым колесом попала в яму и разломала рычаг передней подвески.

Фото, видео: Черный список Севастополя/vk.com

Ольга Сурикова