В районе Херсонеса ограничено движение транспорта

Запрет будет действовать с 6 утра до 7 вечера

В Севастополе сегодня в связи с празднованием Крещения на улице Древняя от пересечения с улицей Ерошенко и улицей Дмитрия Ульянова до музея-заповедника «Херсонес Таврический» вводится временное ограничение движения транспорта, сообщает сайт правительства города.

Ограничения не коснутся работы общественного транспорта, оперативных и экстренных служб города, а также транспорта сотрудников музея-заповедника.

Временный запрет на проезд будет действовать 19 января с 06:00 до 19:00.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, в Севастополе организовано семь официальных мест, на которых планируется создание купелей в период празднования Крещения Господня.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова