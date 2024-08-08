Сегодня отмечается Всемирный день кабачка. Быстрые блюда из кабачков

Неожиданно: сегодня отмечается Всемирный день кабачка! А что вы знаете о нем и любите готовить?
• Способен ускорить пищеварение;
• Обладает мочегонным эффектом;
• Выравнивает цвет кожи и улучшает ее состояние.
Кабачок нарезаем кружочками.
Для заправки надо смешать:
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уксус — у меня бальзамический (можно заменить на любой другой)
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масло растительное — у меня оливковое
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чеснок и перец-соль по вкусу
- кинза
Итак, сбрызните кабачок бальзамическим уксусом,
добавьте тёртый чеснок, соль, смесь 4-х перцев, посыпьте рубленной кинзой, тщательно перемешайте. И дайте настояться минут 30. Все.
Паста из кабачков с сыром и чесноком
Кабачок — 300 г
Сыр твердый — 50 г
Чеснок — 1 зубчик
Итальянские травы — 1 ст.л.
Мускатный орех — 1/2 ч.л.
Соль — 1/2 ч.л.
Для обжаривания:
Растительное масло — 2-3 ст.л.
Чистим кожу с кабачка. С помощью овощечистки или специальной терки нарежем или натрем кабачок в виде длинной тонкой лапши. Трем сыр, режем чеснок. В сковороде на среднем огне разогреем растительное масло и выложим измельченный чеснок. Будем обжаривать чеснок примерно 2 минуты, постоянно помешивая. Затем выложим кабачковую пасту и будем, помешивая лопаткой, обжаривать 3-4 минуты. Выложим сыр и еще будем обжаривать около 3-х минут, постоянно помешивая. Готовую пасту из кабачков с сыром и чесноком разложим по порционным тарелкам, при желании можно посыпать любой рубленой зеленью, и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!
Цукини, запеченные с пармезаном и травами
Цукини — 1-2 шт.
Соль, перец — по вкусу
Пармезан — 50 г
Прованские травы — 2 ст.л.
Оливковое масло — 3 ст.л.
Самый легкий и простой способ приготовления кабачков (кстати, взять можно не только цукини, но и любой другой кабачок). А еще быстрый.
Можно подать такое блюдо в качестве закуски или гарнира, а можно съесть на ужин и не терзаться потом, что съел что-то калорийное и не полезное. Но при желании можно подать к кабачку сметану, йогурт или какой-нибудь соус. Порежьте цукини. Добавьте соль, оливковое масло, перец, сухие травы и натертый на мелкой терке пармезан.
В один слой выложите брусочки на противень, застеленный пергаментом или фольгой.
Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 10 минут, затем 5 минут — под грилем (можно пропустить этот пункт). Цукини, запеченные с пармезаном и травами, готовы.
Кабачковая икра для детей
Кабачок молодой – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый – 0,5 шт.
Помидоры – 3 шт.
Соль – щепотка
Вода – 60 мл
Масло растительное – 1 ст.л.
Кабачковая икра для детей – одно из немногих овощных блюд, которые любят детки, мой ребенок в том числе. Вкусная икра из кабачков готовится, конечно же, не так, как для взрослых. Детский вариант исключает добавление чеснока, пасты томатной.
Кабачки выбираем молодые. Режем. Очистить половинку небольшой луковицы, сполоснуть и нарезать кубиками. Очистить морковь и вымыть, нарезать произвольно. Сковороду слегка смазать растительным маслом. Переложить овощи в сковороду. Помидоры вымыть и просушить, после нарезать небольшими кубиками. Отправить томаты в сковороду к овощам. Первые 5-10 минут овощи слегка подрумянить, после подлить теплую воду, накрыть сковороду крышкой и тушить овощи до мягкости – 25 минут. Спустя время снять пробу овощей — если они мягкие, можно приступать к следующему этапу. Измельчить овощи с помощью блендера до однородной консистенции.
Переложить икру снова в сковороду, слегка присолить, по желанию добавить немного сахара. Прогреть икру 2-3 минуты, после можно раскладывать по тарелкам. Кабачковая икра для детей готова.
Кабачковые сэндвичи с сыром
Кабачок — 2 шт.
Яйцо куриное — 2 шт.
Сыр твердый — 2-3 полоски
Мука — 3-4 ст.л.
Соль — по вкусу
Перец черный молотый — по вкусу
Постарайтесь выбрать ровные кабачки одинаковой длины и толщины. Сыр лучше взять уже нарезанный тонкими пластинами.
Нарезаем кабачки на тонкие полоски одинаковой толщины. Полоски сыра нарезаем по размеру полосок кабачка.Поскольку сэндвич у нас будет состоять из двух полосок кабачка и одной полоски сыра, то сыра должно быть вполовину меньше, чем кабачков. Полоски кабачков выкладываем в миску и посыпаем крупной солью. Оставляем кабачки в соли на 30 минут. В миске взбиваем венчиком 2 куриных яйца. Добавляем немного соли и черного молотого перца. Перемешиваем все еще раз.
Отжимаем кабачки от выделившейся жидкости и промокаем каждую полоску кабачка бумажными салфетками. На полоску кабачка кладем полоску сыра. Накрываем сыр второй полоской кабачка.
Подготовим кляр и муку.
Сначала обваливаем каждый сэндвич в муке. Затем окунаем сэндвичи в яйцо.
Выкладываем сэндвичи на противень, предварительно смазав его растительным маслом.
Отправляем противень в разогретую до 180 градусов С духовку на 20 минут.
Кабачковые сэндвичи с сыром готовы. К столу их следует подавать горячими!
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Ольга Сурикова