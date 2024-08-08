Сегодня отмечается Всемирный день кабачка. Быстрые блюда из кабачков

Неожиданно: сегодня отмечается Всемирный день кабачка! А что вы знаете о нем и любите готовить?

Пока вы смеетесь над сегодняшним праздником, вот какие интересные факты мы нашли о кабачках. По данным соцсети, в июле 2024 года по сравнению с июнем количество контента о кабачках увеличилось в два раза. А количество видео на эту тему стало больше на 74%. В основном пользователи ищут посты про приготовление блюд из кабачков, на втором месте — консервация, на третьем — уход за кабачками в огороде.

Кстати, угадаете, какой регион стал первым в топе кабачковых фанатов? Именно столица и Московская область.

Самый сложный вопрос: чем отличается кабачок от цукини? Ценители быстро ответят. Цукини – это один из сортов кабачка, который вывели итальянские селекционеры. Получается, что всякий цукини – кабачок, но не всякий кабачок – цукини.

Ну и все, наверное, знают, что кабачок — диетический, полезный овощ, который практически не вызывает аллергию. Завезен он был в Европу из Северной Америки в 16 веке. В России кабачок появился лишь в конце 19 века.

Конечно, вы знаете, что первый прикорм малыша лучше начинать именно с кабачка.

Полезные свойства кабачков:

• Способен ускорить пищеварение;

• Обладает мочегонным эффектом;

• Выравнивает цвет кожи и улучшает ее состояние.

Рецепты из кабачков:

Сырой кабачок под маринадом

По этому рецепту в кабачке сохранятся все полезные витамины и микроэлементы.