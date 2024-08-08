Сегодня отмечается Всемирный день кабачка. Быстрые блюда из кабачков

Жизнь
08-08-2024
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Неожиданно: сегодня отмечается Всемирный день кабачка! А что вы знаете о нем и любите готовить?

Пока вы смеетесь над сегодняшним праздником, вот какие интересные факты мы нашли о кабачках. По данным соцсети, в июле 2024 года по сравнению с июнем количество контента о кабачках увеличилось в два раза. А количество видео на эту тему стало больше на 74%. В основном пользователи ищут посты про приготовление блюд из кабачков, на втором месте — консервация, на третьем — уход за кабачками в огороде.
 
Кстати, угадаете, какой регион стал первым в топе кабачковых фанатов? Именно столица и Московская область. 
 
Самый сложный вопрос: чем отличается кабачок от цукини? Ценители быстро ответят. Цукини – это один из сортов кабачка, который вывели итальянские селекционеры. Получается, что всякий цукини – кабачок, но не всякий кабачок – цукини.
 
Ну и все, наверное, знают, что кабачок — диетический, полезный овощ, который практически не вызывает аллергию. Завезен он был в Европу из Северной Америки в 16 веке. В России кабачок появился лишь в конце 19 века.
 
Конечно, вы знаете, что первый прикорм малыша лучше начинать именно с кабачка. 
 
Полезные свойства кабачков:
• Способен ускорить пищеварение;
• Обладает мочегонным эффектом;
• Выравнивает цвет кожи и улучшает ее состояние.
 
Рецепты из кабачков: 
 
Сырой кабачок под маринадом
 
По этому рецепту в кабачке сохранятся все полезные витамины и микроэлементы.

Кабачок нарезаем кружочками.

Для заправки надо смешать:

  • уксус — у меня бальзамический (можно заменить на любой другой)
  • масло растительное — у меня оливковое
  • чеснок и перец-соль по вкусу
  • кинза

 Итак, сбрызните кабачок бальзамическим уксусом,
добавьте тёртый чеснок, соль, смесь 4-х перцев, посыпьте рубленной кинзой, тщательно перемешайте. И дайте настояться минут 30. Все.

Паста из кабачков с сыром и чесноком

Кабачок — 300 г

Сыр твердый — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Итальянские травы — 1 ст.л.

Мускатный орех — 1/2 ч.л.

Соль — 1/2 ч.л.

Для обжаривания:

Растительное масло — 2-3 ст.л.

Чистим кожу с кабачка. С помощью овощечистки или специальной терки нарежем или натрем кабачок в виде длинной тонкой лапши. Трем сыр, режем чеснок. В сковороде на среднем огне разогреем растительное масло и выложим измельченный чеснок. Будем обжаривать чеснок примерно 2 минуты, постоянно помешивая. Затем выложим кабачковую пасту и будем, помешивая лопаткой, обжаривать 3-4 минуты. Выложим сыр и еще будем обжаривать около 3-х минут, постоянно помешивая. Готовую пасту из кабачков с сыром и чесноком разложим по порционным тарелкам, при желании можно посыпать любой рубленой зеленью, и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!

Цукини, запеченные с пармезаном и травами

Цукини — 1-2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Пармезан — 50 г

Прованские травы — 2 ст.л.

Оливковое масло — 3 ст.л.

Самый легкий и простой способ приготовления кабачков (кстати, взять можно не только цукини, но и любой другой кабачок). А еще быстрый.

Можно подать такое блюдо в качестве закуски или гарнира, а можно съесть на ужин и не терзаться потом, что съел что-то калорийное и не полезное.  Но при желании можно подать к кабачку сметану, йогурт или какой-нибудь соус. Порежьте цукини. Добавьте соль, оливковое масло, перец, сухие травы и натертый на мелкой терке пармезан.

В один слой выложите брусочки на противень, застеленный пергаментом или фольгой.

Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 10 минут, затем 5 минут — под грилем (можно пропустить этот пункт). Цукини, запеченные с пармезаном и травами, готовы.

Кабачковая икра для детей

Кабачок молодой – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Помидоры – 3 шт.

Соль – щепотка

Вода – 60 мл

Масло растительное – 1 ст.л.

Кабачковая икра для детей – одно из немногих овощных блюд, которые любят детки, мой ребенок в том числе. Вкусная икра из кабачков готовится, конечно же, не так, как для взрослых. Детский вариант исключает добавление чеснока, пасты томатной.

Кабачки выбираем молодые. Режем. Очистить половинку небольшой луковицы, сполоснуть и нарезать кубиками. Очистить морковь и вымыть, нарезать произвольно. Сковороду слегка смазать растительным маслом. Переложить овощи в сковороду. Помидоры вымыть и просушить, после нарезать небольшими кубиками. Отправить томаты в сковороду к овощам. Первые 5-10 минут овощи слегка подрумянить, после подлить теплую воду, накрыть сковороду крышкой и тушить овощи до мягкости – 25 минут. Спустя время снять пробу овощей — если они мягкие, можно приступать к следующему этапу. Измельчить овощи с помощью блендера до однородной консистенции. 

Переложить икру снова в сковороду, слегка присолить, по желанию добавить немного сахара. Прогреть икру 2-3 минуты, после можно раскладывать по тарелкам. Кабачковая икра для детей готова.

Кабачковые сэндвичи с сыром

Кабачок — 2 шт.

Яйцо куриное — 2 шт.

Сыр твердый — 2-3 полоски

Мука — 3-4 ст.л.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Постарайтесь выбрать ровные кабачки одинаковой длины и толщины. Сыр лучше взять уже нарезанный тонкими пластинами.

Нарезаем кабачки на тонкие полоски одинаковой толщины. Полоски сыра нарезаем по размеру полосок кабачка.Поскольку сэндвич у нас будет состоять из двух полосок кабачка и одной полоски сыра, то сыра должно быть вполовину меньше, чем кабачков. Полоски кабачков выкладываем в миску и посыпаем крупной солью. Оставляем кабачки в соли на 30 минут. В миске взбиваем венчиком 2 куриных яйца. Добавляем немного соли и черного молотого перца. Перемешиваем все еще раз.

Отжимаем кабачки от выделившейся жидкости и промокаем каждую полоску кабачка бумажными салфетками. На полоску кабачка кладем полоску сыра. Накрываем сыр второй полоской кабачка.

Подготовим кляр и муку.

Сначала обваливаем каждый сэндвич в муке. Затем окунаем сэндвичи в яйцо.

Выкладываем сэндвичи на противень, предварительно смазав его растительным маслом.

Отправляем противень в разогретую до 180 градусов С духовку на 20 минут.

Кабачковые сэндвичи с сыром готовы. К столу их следует подавать горячими!

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

 

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