В Севастополе пенсионерка перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей

В полицию просили не обращаться

Жертвой дистанционного мошенничества стала 63-летняя жительница Севастополя, она лишилась 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что её племянник оформляет на её имя крупный кредит в одном из банков.

«Когда женщина ответила, что у неё нет племянника, лжеполицейский тут же заявил, что он проводит «операцию» по поимке дистанционного мошенника, и она должна оказать ему в этом помощь. При этом злоумышленник убедил пенсионерку никому не сообщать о разговоре, в том числе сотрудникам полиции, родственникам или работникам банка», – говорится в сообщении пресс-службы.

Введённая в заблуждение женщина оформила в двух банках кредиты на общую сумму более чем 1,2 миллиона рублей и, следуя инструкциям мошенника, перечислила все деньги на указанные им счета.

В настоящее время сотрудники угорозыска УМВД России по г. Севастополю пытаются установить личности и задержать преступников.

Полиция Севастополя еще раз напомнила, что дистанционные мошенники могут представляться работниками социальных служб, представителями безопасности банков и даже сотрудниками правоохранительных органов, сообщать о якобы возникших проблемах с банковским счётом или попытках оформить на ваше имя кредит, под предлогом сохранности денег требовать данные банковской карты, СМС-коды и пароли. Выполняя инструкции позвонивших вы непременно лишитесь всех своих сбережений, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Севастополе от мошенников пострадала 69-летняя жительница Балаклавы, которая лишилась 750 тысяч семейного бюджета. Под предлогом депозита мужа от несанкционированных транзакций мошенник убедил ее снять все деньги и перевести на указанный им якобы резервный счёт.

Ольга Сурикова