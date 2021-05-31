В Севастополе организуют 10 арт-площадок

Перфомансы будут проходить каждую субботу

В курортный сезон во всех районах Севастополя будут организованы 10 арт-пространств, которые будут функционировать каждую субботу с 5 июня по 25 сентября, — сообщили «Севкору» в правительстве Севастополя.

В частности, в центре города будет работать Театральная площадь (площадка перед театром Луначарского), Вечера на Матросском бульваре (Летний кинотеатр Матросского бульвара), «Литературный дилижанс» (Толстовский дворик Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51), «Танцевальная веранда» (у летнего кинозала на Матросском бульваре и в Толстовском дворике ул. Ленина, 51).

В Гагаринском районе будет три арт-площадки: Арт-Фонтан (площадь у Дворца культуры рыбаков, ул. Корчагина, арт-проект «Театральная улица» (парк им. А. Ахматовой, ул. Надежды Островской, 22), «Под звуки оркестра» (площадь у фонтана «Парка Победы», ул. Адмирала Фадеева).

На Северной стороне в парке Учкуевка можно будет полюбоваться картинами местных художников в проекте «Творческие мили».

В Балаклаве на набережной Назукина расположится «Балаклавский причал», а в Инкермане «Звезды Каламиты».

Напомним, на День города в Севастополе выступит певица Пелагея, а «Ростех» проведет фестиваль фейерверков.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя