На военном полигоне в Белгородской области произошел теракт: погибли 11 человек, пострадали 15

В результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли 11 человек, пострадали 15 и получают медпомощь, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен теракт.

«Теракт произошел во время занятий с добровольцами, желающими участвовать в военной операции на Украине», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что ответным огнем двое террористов на полигоне ЗВО уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы.

По данным СМИ, погибшие в результате теракта на полигоне под Белгородом — добровольцы из Брянской области.

Ольга Сурикова