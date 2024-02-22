Фасады зданий в центре Севастополя должны быть в светлых тонах – Степан Самошин

Ведь именно такой цвет исторически характерен для Севастополя, отстроенного в свое время из инкерманского камня.

Для того, чтобы это правило выполнялось городу необходимо принять дизайн-код Севастополя, который уже разработан, и типовые градостроительные регламенты для исторического поселения, которые до сих пор не утверждены, отметил в комментарии «Севкору» руководитель проекта «Архитектура Севастополя» Степан Самошин.

По мнению эксперта, именно фасад, облицованный инкерманским камнем, — главное достоинства дома, недавно достроенного по адресу улица Шмидта,7 и вызвавшего восхищение у Севгосстройнадзора и пользователей социальных сетей.

«Инкерманский камень у нас используется до сих пор для отделки, чаще всего это частные дома, можно видеть, как люди покупают эту плитку, она производится на всем известном предприятии. Я даже видел, как человек купил себе такую плитку для внутренней отделки в историческом доме, потому что он хотел, чтобы у него и изнутри квартира была белокаменной», — отметил Самошин.

Он подчеркнул, что фасады новых зданий, которые строятся в историческом центре Севастополя, если они и не облицованы инкерманским камнем, должны быть выполнены в светлых тонах.

Совершенно недопустимо, когда здания штукатурят в яркие цвета. Как, например, стало с домом на Большой Морской, который некогда принадлежал городскому голове Федору Еранцеву.

«Я уверен, что это здание было белокаменным, потому что этот дом принадлежал городскому голове Севастополя Федору Николаевичу Еранцеву, довольно состоятельному человеку. И на тот момент такие люди строили себе белокаменные дома. Но на момент ремонта этот дом не был ОКН, поэтому его отремонтировали, как им было проще. А сейчас это уже ОКН, так что при следующем ремонте, лет через 60 ему вернут первоначальный вид, но это уже наши внуки увидят, наверное», — посетовал эксперт.

По поводу же дома на Шмидта у Самошина есть ряд замечаний. В частности, эксперт считает, что 4 этажа – это слишком большая этажность, так как дом расположен в историческом районе Артиллерийской слободки, где дома были максимум двухэтажными.

Дарья Тимофеева

Фото: Дарья Тимофеева