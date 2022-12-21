В Севастополе патруль задержал мужчину, искавшего закладку на базе ЧФ

Военным патрулем был задержан 30-летний мужчина, который искал закладку с наркотиками на территории военной части в Севастополе, сообщает ТГ-канал Mash.

Мужчина 16 декабря в интернете оплатил покупку наркотиков, после чего получил координаты запрещенного клада. Спустя несколько часов хождений от куста к кусту с фонариком он оказался на особо охраняемой территории. Его заметил военный патруль и повязал.

Как сообщают авторы канала, задержанному пришлось долго убеждать силовиков, что он просто наркоман, а не украинский шпион.

Напомним, в Севастополе суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Красноярска за сбыт наркотиков.