Сборная СевГУ по футболу завоевала Кубок Содружества

Сборная команда Севастопольского государственного университета заняла первое место в ходе первого розыгрыша «Кубка Содружества» по футболу среди студентов, который проходил в Евпатории с 12 – 16 декабря.

За трофей сразились восемь команд вузов из Севастополя, Симферополя, Донецка, Луганска, Алчевска, Мариуполя, Сухума и Владикавказа.

Севастопольская команда выступала под руководством тренера спортивной школы №3 Александра Белобабы.

Севастопольские игроки получили индивидуальные награды турнира:

🧤 Лучший вратарь – Ростислав Тыщенко

🛡️ Лучший защитник – Илья Афонасенков

Напомним, в прошлом году футбольная команда СевГУ дебютировала в Национальной студенческой футбольной лиге

Дмитрий Островский