Севастопольская федерация кикбоксинга подвела итоги года предновогодними соревнованиями, которые прошли 18 декабря.

В соревнованиях приняло участие 150 спортсменов в разделах: «поинтфайтинг» и «лайт – контакт».



Также в канун уходящего года также были подведены итоги работы Севастопольской федерации кикбоксинга в 2022 году.

В текущем году Федерацией было проведено пять региональных турниров, чемпионат и первенство городаю. Сборная команда Города-Героя приняла участие во всех значимых соревнованиях, проводимых Федерацией кикбоксинга России, добившись значимых результатов:

Чемпионат России – приняли участие 4 спортсмена;

Первенство России –одно 1-е место, два 2-х места, четыре 3-х места;

XI летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2022 года – одно 1-е место;

Международные соревнования «Россия – спортивная держава» — одно 1-е место;

Кубок России – одно 1-е место, одно 2-е место, три 3-х места;

Всероссийские соревнования по кикбоксингу – пять 1-х мест, пять 2-х мест, одно 3-е место.

Двум спортсменам присвоено звание Мастера спорта России (Мельников Дмитрий, Малышев Александр), один спортсмен выполнил норматив Мастера спорта (Воронова Анастасия).

Шесть севастопольских спортсменов вошли в состав национальной сборной (Габдрахманов Тимьян, Мельников Дмитрий, Малышев Александр, Воронова Анастасия, Бережная Валерия, Бекташев Мухамед).

Габдрахманов Тимьян признан победителем регионального физкультурно-спортивного конкурса «Спортсмен года».

Среди судей Федерации — судьи всероссийской категории, судьи I, II и III категорий. Регулярно увеличивается количество молодых судей.

Отделение кикбоксинга открыто в ГБУ города Севастополя «Спортивная школа №7» (директор Родюков С.П.).

За заслуги в развитии кикбоксинга в Севастополе и патриотическое воспитание молодежи города Президенту Федерации, заслуженному Мастеру спорта Паньшину В.В., а так же тренерам Федерации (Атаманчук Л.А., Левину В.Н. и Шмыркову О.Ю.) были вручены благодарственные письма от Управления по делам молодежи и спорта и Законодательного Собрания города Севастополя.

От Федерации кикбоксинга награждены дипломами:

лучшие спортсмены в четырех возрастных номинациях (Воронова Анастасия, Бережная Валерия, Мельников Дмитрий, Малышев Александр, Тушинский Артем, Бекташев Мухамед, Габдрахманов Тимьян, Фоменко Михаил, Федоров Владимир, Босенко Никита);

лучший тренер (Остроушко П.В.);

лучший судье (Семерников Владислав)

лучший рефери (Мурадян Р.П.);

лучший юный судья (Гордиенко Даниил)

Напомним, Севастопольские спортсмены завоевали золотую, серебряную, 3 бронзовых медали на Кубке России и 5 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую медали на Всероссийских соревнованиях по кикбокснингу.

Дмитрий Островский