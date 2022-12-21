Севастопольская федерация кикбоксинга подвела итоги года предновогодними соревнованиями, которые прошли 18 декабря.
В соревнованиях приняло участие 150 спортсменов в разделах: «поинтфайтинг» и «лайт – контакт».
Также в канун уходящего года также были подведены итоги работы Севастопольской федерации кикбоксинга в 2022 году.
В текущем году Федерацией было проведено пять региональных турниров, чемпионат и первенство городаю. Сборная команда Города-Героя приняла участие во всех значимых соревнованиях, проводимых Федерацией кикбоксинга России, добившись значимых результатов:
- Чемпионат России – приняли участие 4 спортсмена;
- Первенство России –одно 1-е место, два 2-х места, четыре 3-х места;
- XI летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2022 года – одно 1-е место;
- Международные соревнования «Россия – спортивная держава» — одно 1-е место;
- Кубок России – одно 1-е место, одно 2-е место, три 3-х места;
- Всероссийские соревнования по кикбоксингу – пять 1-х мест, пять 2-х мест, одно 3-е место.
Двум спортсменам присвоено звание Мастера спорта России (Мельников Дмитрий, Малышев Александр), один спортсмен выполнил норматив Мастера спорта (Воронова Анастасия).
Шесть севастопольских спортсменов вошли в состав национальной сборной (Габдрахманов Тимьян, Мельников Дмитрий, Малышев Александр, Воронова Анастасия, Бережная Валерия, Бекташев Мухамед).
Габдрахманов Тимьян признан победителем регионального физкультурно-спортивного конкурса «Спортсмен года».
Среди судей Федерации — судьи всероссийской категории, судьи I, II и III категорий. Регулярно увеличивается количество молодых судей.
Отделение кикбоксинга открыто в ГБУ города Севастополя «Спортивная школа №7» (директор Родюков С.П.).
За заслуги в развитии кикбоксинга в Севастополе и патриотическое воспитание молодежи города Президенту Федерации, заслуженному Мастеру спорта Паньшину В.В., а так же тренерам Федерации (Атаманчук Л.А., Левину В.Н. и Шмыркову О.Ю.) были вручены благодарственные письма от Управления по делам молодежи и спорта и Законодательного Собрания города Севастополя.
От Федерации кикбоксинга награждены дипломами:
лучшие спортсмены в четырех возрастных номинациях (Воронова Анастасия, Бережная Валерия, Мельников Дмитрий, Малышев Александр, Тушинский Артем, Бекташев Мухамед, Габдрахманов Тимьян, Фоменко Михаил, Федоров Владимир, Босенко Никита);
лучший тренер (Остроушко П.В.);
лучший судье (Семерников Владислав)
лучший рефери (Мурадян Р.П.);
лучший юный судья (Гордиенко Даниил)
Напомним, Севастопольские спортсмены завоевали золотую, серебряную, 3 бронзовых медали на Кубке России и 5 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую медали на Всероссийских соревнованиях по кикбокснингу.
Дмитрий Островский