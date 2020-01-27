Севастопольской молодежи рассказали о премии уличных искусств «Кардо»

24 января в конференц-зале Севастопольского государственного университета собравшимся рассказали о Всероссийской премии уличных искусств «Кардо». Конкурс направлен на развитие неолимпийских, массовых видов спорта и поощрение лучших атлетов, художников, видеомейкеров, предпринимателей и общественников, которые занимаются популяризацией уличной культуры. Поддержку севастопольским конкурсантам окажет Управление по делам молодёжи и спорта Правительства города.

В этом году от Севастополя планируется отправить целую делегацию.

В этом году в конкурсе 10 направлений: три общих направления — предприниматели, общественники и медиамейкеры и 7 узконаправленных.

«Общественник» – это лидер сообщества или некоммерческой организации, который организовывает фестивали, ведет за собой людей и несет ценности в массы.

Мероприятие проходит в два этапа. На первом онлайн-этапе участники отправляют заявки в системе АИС «Молодежь России», где рассказывают о себе, своей команде и проделанной работе. Лучшие попадают на очный финал, в рамках которого предусмотрена масштабная образовательная программа и обмен опытом с представителями уличных искусств страны.

Финал конкурса пройдёт в Ставропольском крае, в городе Железноводске. В прошлом году призовой фонд конкурса составлял полмиллиона рублей. Сумма приза в этом году станет известна в мае.

По материалам портала Севастопольский фарватер добра (и фото)