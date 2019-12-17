В Севастополе парень угнал микроавтобус, чтобы покататься

28-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen LT» обратился в полицию и сообщил об угоне своего автомобиля.
Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 18-летний житель города, ранее судимый за кражу и незаконное проникновение в жилище.
Заявитель припарковал автомобиль на ночь во дворе многоквартирного дома, не закрыл дверь и оставил в салоне ключи.
Злоумышленник сел в автобус и уехал. Молодой человек покатался по окрестным улицам, затем оставил авто и скрылся.
Задержанному по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» грозит до пяти лет лишения свободы.
По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю
Фото: www.truck1.eu