В Севастополе парень угнал микроавтобус, чтобы покататься

28-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen LT» обратился в полицию и сообщил об угоне своего автомобиля.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 18-летний житель города, ранее судимый за кражу и незаконное проникновение в жилище.

Заявитель припарковал автомобиль на ночь во дворе многоквартирного дома, не закрыл дверь и оставил в салоне ключи.

Злоумышленник сел в автобус и уехал. Молодой человек покатался по окрестным улицам, затем оставил авто и скрылся.

Задержанному по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» грозит до пяти лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: www.truck1.eu