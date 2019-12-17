В Севастополе готовятся ко Всероссийской переписи населения

Подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года в г. Севастополе идет планомерно.

В августе – сентябре на всей территории города работали регистраторы, которые занимались уточнением картографического материала и проверкой адресного хозяйства. С момента предыдущей переписи 2014 года в Севастополе построили много жилых домов, появились кварталы застроек с новыми улицами, снесены старые строения.

В начале ноября Правительство Российской Федерации утвердило формы бланков переписных листов. Впервые в России перепись населения будет проходить в цифровом формате. Гражданин сможет либо заполнить бланк самостоятельно на портале «Госуслуги» (для этого нужно сначала зарегистрироваться), либо прийти на стационарный участок, либо дождаться переписчика дома.

Постоянно проживающее население ответит на 30 вопросов, а временно находящиеся лица – на 7.

У населения спросят о владении языками и их использованием в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а

также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив.

Вопросов о размере дохода и месте работы не будет. Также доработан блок вопросов об образовании. Обновлён перечень вопросов о занятости и безработице.

По материалам Крымстат

Изображение: bryansk.news