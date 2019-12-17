Почти половина севастопольцев сделала прививки от гриппа

В Севастополе подвели итоги прививочной кампании против гриппа. По данным внештатного эпидемиолога Сергея Грыга по состоянию на 16 декабря против гриппа вакцинировано 210 483 жителей города Севастополя, (что составило 94% от запланированных). Из них: детей – 56 127 (60,6%), взрослых – 154 365 (44,7%). Общий охват населения вакцинацией составил 47,8%.

В этом году в России прививку от гриппа сделали рекордные 70 млн человек.

В 83 регионах от гриппа привиты 85% детей. В целом в 63 регионах охват прививками составил более 45%. Большинство россиян сделали прививки за счет средств федерального бюджета, при этом использовались вакцины российского производства.

По материалам «Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики»

Фото: www.tvc.ru