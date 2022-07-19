В Севастополе парень только вышел из тюрьмы и сразу обокрал спящего

В Севастополе полицейские задержали местного жителя, который воспользовался беспомощным состоянием мужчины и обворовал его.

Полицейские установили, что 42-летний житель Севастополя, находясь в пьяном состоянии, уснул возле одного из магазинов в Гагаринском районе.

Спящего его заметил случайный прохожий и решил этим воспользоваться.

«Он тайком вытащил из кармана шорт потерпевшего мобильный телефон и банковскую карту. Обнаружив, что на смартфоне установлена защита отпечатком пальца, злоумышленник попытался разблокировать устройство, но ему это не удалось, и он скрылся», — рассказали подробности в пресс-службе УМВД города.

Телефон подозреваемый сбыл в ломбард, а с помощью чужой банковской карты оплатил покупку на две тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что 27-летний задержанный всего месяц назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал уголовное наказание за разбой.

Ему снова грозит до шести лет лишения свободы за кражу.

Напомним, в Севастополе задержан житель ближнего зарубежья за кражу. Он также воспользовался беспомощным состоянием мужчины и похитил его банковские карты и телефон.

Ольга Сурикова