В Ялте выявлена подпольная школа, работавшая по Кембриджской программе

В Ялте сотрудниками полиции выявлена частная школа, которая работала без лицензии и по программе, которая не прошла государственный контроль. Незаконная деятельность пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД.

Группа лиц, чтобы скрыть преступную деятельность разработала специальную схему. «Юридически предприятие зарегистрировано в Ульяновске, однако его практика осуществлялась исключительно на территории Ялты, что позволило избежать необходимых проверок со стороны надзорных органов Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе полиции Республики.

В ходе предварительного следствия также стало известно, что школа работала по программе Кембриджского образца, при этом программа не проходила государственный контроль.

Сумма дохода от предоставления образовательных услуг без лицензии за период с 2019 по 2021 г. составила свыше 12 млн. руб.

В ходе обысков, проведенных в офисе организации и по адресам проживания фигурантов, изъят ряд документов, подтверждающих их незаконную деятельность, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере от 100 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Также устанавливается круг потерпевших.

Ольга Сурикова