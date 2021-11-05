Иностранец обокрал севастопольца и случайно разбил его телефон

Опасно пить в незнакомых компаниях В Севастополе задержан житель ближнего зарубежья за кражу. Своими действиями он нанес севастопольцу ущерба более чем на 20 тысяч рублей. Он воспользовался его беспомощным состоянием.

Оперативники установили, что местный пожилой мужчина после застолья с друзьями уснул на скамейке в одном из городских скверов.

«Там спящего мужчину заметил прохожий и решил воспользоваться удобным случаем – незнакомец тайком похитил из кармана его куртки мобильный телефон и две банковские карты, а затем скрылся. С помощью похищенных карт злоумышленник совершил покупки, а телефон случайно разбил», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Подозреваемым оказался 51-летний иностранец.

На него заведено уголовное дело за кражу. Он содержится под стражей.