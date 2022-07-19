В Крыму «заминировали» суды

Это уже седьмая волна

В большинство судов на территории Крыма поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Управление судебного департамента в Республике Крым.

«Это уже седьмая волна массовых сообщений о «минировании» с конца февраля. Сейчас – подавляющее большинство», – сообщили изданию в ведомстве.

Также в правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время ведутся работы по проверке поступивших анонимных сообщений.

Напомним, в Севастополе в начале июля в СМИ и соцсетях распространялась информация об анонимной рассылке писем о минировании зданий городских организаций.

Ольга Сурикова