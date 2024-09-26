Севастопольцу грозит пять лет тюрьмы за найденный телефон

Полиция задержала подозреваемого в краже мобильного телефона у несовершеннолетнего.
Ребенок забыл свой мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей во дворе во время прогулки. Когда он вернулся за телефоном, его уже не было.
Отец ребенка подал заявление в полицию и похитителя нашли. Им оказался 53-летний местный житель, который утверждал, что не крал телефон, а просто нашел его и решил использовать для личных целей.
Полицейские изъяли похищенный телефон и вернут его законному владельцу.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража».
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Анна Левина