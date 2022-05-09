Город-Герой Севастополь отмечает День Победы (Фоторепортаж)

По традиции День Победы в Севастополе начался с возложения венков и цветов к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в память о защитниках нашего ОтечестваУчастие в мероприятии приняли также вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев и депутаты Андрей Куринов, Артем Гордиенко.
Парад в ознаменование 77-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 78-й годовщиной освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков открыли ротные барабанщики – нахимовцы.
Под аккомпанемент военного оркестра прошли рота почетного караула, военнослужащие из состава соединения морской пехоты, Крымской военно-морской базы, сводная рота женщин-военнослужащих соединений и частей Черноморского флота, парадные расчёты подразделений Национальной Гвардии России, УМВД и МЧС по г. Севастополю, курсанты ЧВВМУ имени П.С. Нахимова и Военного учебного центра при Севастопольском государственном Университете, а также кадеты, нахимовцы и сводные парадные роты «Юнармии».
В этом году в параде задействованы более 1200 военнослужащих.
Механизированную часть возглавил легендарный танк Т-34. За ним следовали бронетранспортеры БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», буксируемая гаубица «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «Тигр» и УАЗ «Патриот», а также специальная техника подразделений материально-технического обеспечения.
Кристина Ветер
Фото: Анастасия Ильина