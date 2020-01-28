В Севастополе ожидается усиление ветра

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды, 29 января ожидается усиление ветра.

Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 8-10°С тепла, ожидается дождь, ветер юго-западный 12-17 м/с.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды. При штормовом ветре желательно не покидать помещения.

Усиленный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю

Фото: krasnoyarskmedia.ru